Covid-19, l’appello di Ascierto agli scettici: “Vaccinatevi, è una liberazione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ricercatore e oncologo, il professor Paolo Ascierto è dall’inizio della pandemia uno dei medici più impegnati nella lotta al Coronavirus. Il dottore dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “Pascale” di Napoli, in un’intervista ad Anteprima24, ha detto la sua in merito alla situazione contagi in Campania dando anche un aggiornamento sui risultati Tocilizumab. Intanto nella battaglia contro il virus è arrivata l’arma del vaccino. Parole importanti quelle dell’oncologo e un messaggio chiaro: “Il Covid è una minaccia, Vaccinatevi”. La prima domanda è quella che tutti si fanno: il vaccino Pfizer è sicuro?“Il vaccino Pifzer così come il vaccino Moderna sono vaccini sicuri così come dimostrato dagli studi clinici. Le reazioni più comuni riportate sono dolore nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ricercatore e oncologo, il professor Paoloè dall’inizio della pandemia uno dei medici più impegnati nella lotta al Coronavirus. Il dottore dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “Pascale” di Napoli, in un’intervista ad Anteprima24, ha detto la sua in merito alla situazione contagi in Campania dando anche un aggiornamento sui risultati Tocilizumab. Intanto nella batta contro il virus è arrivata l’arma del vaccino. Parole importanti quelle dell’oncologo e un messaggio chiaro: “Ilè una minaccia,”. La prima domanda è quella che tutti si fanno: il vaccino Pfizer è sicuro?“Il vaccino Pifzer così come il vaccino Moderna sono vaccini sicuri così come dimostrato dstudi clinici. Le reazioni più comuni riportate sono dolore nel ...

