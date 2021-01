Covid-19, in Italia 12.715 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 298.010 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 421 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 4,26% (era 5,05%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 298.010 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 421 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 4,26% (era 5,05%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - petergomezblog : Covid, e se l’Italia producesse il vaccino Pfizer? L’idea piace ai virologi, ma Farmindustria spiega che per riconv… - riotta : L'Italia del #Covid non ha solo vittime e pazienti, ha una lunga coda di cittadini caduti in povertà. @Zeta_Luiss v… - infoiteconomia : Covid, ultime notizie. Da domani quasi tutta Italia gialla. Ok di Aifa a AstraZeneca. LIVE - Notiziedi_it : «Ci sono due cinesi con la febbre». Così l'Italia un anno fa scoprì il Covid (e un portiere di hotel salvò Roma) -