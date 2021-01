Covid-19, il bollettino di oggi 31 gennaio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid-19, diramato il bollettino di oggi 31 gennaio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento della pandemia in Italia Covid-19 al centro delle problematiche dell’Italia ancora per molto, per di più nel pieno di una crisi di governo ufficializzata dalle recenti dimissioni di Conte. La lotta al Covid-19 continua, dunque. Di seguito il bollettino di oggi, 31 gennaio, diramato dalla Protezione Civile relativo all’andamento della pandemia in Italia. Nuovi Casi 11252 su 81590 CT = 13.8% (ieri 12715 su 89375 = 14.2%)Guariti 20396 su 131774 tamponi di controllo (ieri 16764 su 208635)Tamponi 213364 = 81590 + 131774Decessi 237 (ieri 421)TI -3 (ieri -52, tot 2215 su 8621 posti = 25.7% (+0.0). 97 ingressi in TI, 100 usciteRicoveri ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021)-19, diramato ildi31contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento della pandemia in Italia-19 al centro delle problematiche dell’Italia ancora per molto, per di più nel pieno di una crisi di governo ufficializzata dalle recenti dimissioni di Conte. La lotta al-19 continua, dunque. Di seguito ildi, 31, diramato dalla Protezione Civile relativo all’andamento della pandemia in Italia. Nuovi Casi 11252 su 81590 CT = 13.8% (ieri 12715 su 89375 = 14.2%)Guariti 20396 su 131774 tamponi di controllo (ieri 16764 su 208635)Tamponi 213364 = 81590 + 131774Decessi 237 (ieri 421)TI -3 (ieri -52, tot 2215 su 8621 posti = 25.7% (+0.0). 97 ingressi in TI, 100 usciteRicoveri ...

