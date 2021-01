Covid-19, bollettino 31 gennaio: 11.252 contagiati e 237 morti (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. In Italia da ottobre 2020 a oggi quasi 50mila morti causati dalla pandemia Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie leggermente migliori rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi 11.252 mentre ieri erano 12.715. Migliore anche quello legato ai decessi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. In Italia da ottobre 2020 a oggi quasi 50milacausati dalla pandemia-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie leggermente migliori rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi 11.252 mentre ieri erano 12.715. Migliore anche quello legato ai decessi, L'articolo proviene da Inews.it.

