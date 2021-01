Covid-19, a Palermo rimane in vigore divieto di stazionamento nelle vicinanze delle scuole (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante la Sicilia da zona rossa sia diventata zona arancione, una nota del Comune di Palermo precisa che l'ordinanza sindacale che stabilisce il divieto di stazionamento in un'area centrale della città, nonché nelle vicinanze dei plessi scolastici, la numero 6 del 19 gennaio scorso, rimane in vigore fino al 5 marzo compreso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante la Sicilia da zona rossa sia diventata zona arancione, una nota del Comune diprecisa che l'ordinanza sindacale che stabilisce ildiin un'area centrale della città, nonchédei plessi scolastici, la numero 6 del 19 gennaio scorso,infino al 5 marzo compreso. L'articolo .

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Palermo hanno arrestato 16 persone nel mandamento mafioso di Tommaso Natale, per estorsioni e rap… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid in Sicilia: 716 casi: 260 Palermo e 14 Ragusa - orizzontescuola : Covid-19, a Palermo rimane in vigore divieto di stazionamento nelle vicinanze delle scuole - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid in Sicilia: 716 casi: 260 Palermo e 14 Ragusa - quotidianodirg : Covid in Sicilia: 716 casi: 260 Palermo e 14 Ragusa -