Cosa accade se si anagramma il nome Gianni Morandi? Il destino era scritto (Di domenica 31 gennaio 2021) Gianni Morandi ha postato una foto molto particolare su Instagram che ha lasciato tutti senza parole, avete mai fatto l’anagramma del suo nome? È sorprendente. foto facebookIl destino di Gianni Morandi è tutto scritto nel suo nome? Lo scatto che ha pubblicato sul cantante ha lasciato tutti senza parole è davvero incredibile quello che accade se si fa l’anagramma del suo nome. Ci avete mai provato? Vi sveliamo ora il risultato di questo gioco di parole davvero particolare che vi lascerà a bocca aperta. LEGGI ANCHE>>>Maria De Filippi, lacrime in studio e Morandi spiazzato: “Una pugnalata“ LEGGI ANCHE>>> Gianni ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021)ha postato una foto molto particolare su Instagram che ha lasciato tutti senza parole, avete mai fatto l’del suo? È sorprendente. foto facebookIldiè tuttonel suo? Lo scatto che ha pubblicato sul cantante ha lasciato tutti senza parole è davvero incredibile quello chese si fa l’del suo. Ci avete mai provato? Vi sveliamo ora il risultato di questo gioco di parole davvero particolare che vi lascerà a bocca aperta. LEGGI ANCHE>>>Maria De Filippi, lacrime in studio espiazzato: “Una pugnalata“ LEGGI ANCHE>>>...

BentivogliMarco : Sicuramente non è la prima volta che accade. Ma penso a chi ha perso il lavoro, ha chiuso un'attività, a cosa può… - Corriere : Conte domani al Quirinale per dimettersi. Crisi di governo a una svolta: cosa accade ora - _sandruzzo : @EspostiMario @MMmarco0 in tutta Milano al chiuso (uffici in primis, persino in qualche ambulatorio) vale la regola… - ladradi_vento : Io entro qui #rosmello per leggere cosa accade in casa e devo vedere una marea di tweet di altri fandom su chi vota… - Ernesto29296958 : RT @ManfrediPotenti: ... avrebbero potuto rilasciare le licenze). Cosa accade, quindi? Che tutti, inderogabilmente, dovranno rientrare in c… -