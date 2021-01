Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 gennaio 2021: 716 nuovi casi, tasso di positività scende al 2,2 % (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 716 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 32.850 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 27 gennaio 2021: 15.204 nuovi casi, 467 i decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 31 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 42.289, di questi 40.760 in isolamento domiciliare. Sono 1.260 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 204 (-4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.325 (-20). Si registrano purtroppo 37 vittime. Il tasso di positività adesso è al 2,2 %.I casi città per ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 716 icontagi registrati insu 32.850 tamponi effettuati.Italia, ildel 27: 15.204, 467 i decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 31. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 42.289, di questi 40.760 in isolamento domiciliare. Sono 1.260 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 204 (-4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.325 (-20). Si registrano purtroppo 37 vittime. Ildiadesso è al 2,2 %.Icittà per ...

