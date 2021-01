Coronavirus | Salvini | ' contratto Ue su vaccini sbagliato | in Gb oggi 600mila vaccinati'

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Nostradamus. “La seconda ondata di Coronavirus l’avevano prevista anche i tombini!” (Matteo… - ve10ve : RT @mazzettam: Forse mi sfugge qualcosa, ma #Renzi, #Salvini e #Verdini godono di una qualche esenzione particolare dai limiti imposti dall… - ComunistaRosso : RT @mazzettam: Forse mi sfugge qualcosa, ma #Renzi, #Salvini e #Verdini godono di una qualche esenzione particolare dai limiti imposti dall… - NucciottiLuca : RT @mazzettam: Forse mi sfugge qualcosa, ma #Renzi, #Salvini e #Verdini godono di una qualche esenzione particolare dai limiti imposti dall… - oramidimeno : RT @Bufalenet: Da quando la Lombardia in zona gialla e a chi va dato il merito del cambio di fascia? Un botta e risposta che, evidentemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini

Il Messaggero

... per il leader del suo partito, la Lega, Matteo, "dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla ... A seguito dell'aumento esponenziale dei contagi dasul territorio oplontino, il sindaco ...Ultim'ora Crisi di governoduro sulle consultazioni di Fico: 'Stiamo perdendo tempo' - Video Governo, Zingaretti: 'Il ... bene il primo test ArgomentiFASE 2 CONTE TELEVISIONE MOTORI ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Chi ha fatto il contratto in Ue ha sbagliato qualcosa, la Gran Bretagna che è fuori dalla Ue oggi ha vaccinato 600mila persone". Così Matteo Salvini, ospite di Live, Non è ...Denis Verdini torna a casa dal carcere e trova ad attenderlo il leader del primo partito italiano. Niente male per l’ex senatore, già consigliere fidato di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, ora ai dom ...