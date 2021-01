Coronavirus, proteste no vax a Los Angeles. Berlino minaccia azioni legali per i ritardi nella consegna delle dosi (Di domenica 31 gennaio 2021) USA EPA/ETIENNE LAURENT Staff al centro di vaccinazione del Dodger Stadium a Los Angeles.A causa delle proteste di un gruppo di manifestanti, nella notte italiana è stato bloccato temporaneamente l’accesso a uno dei più grandi centri per le vaccinazioni anti-Covid di Los Angeles, al Dodger Stadium. Le proteste, riportano i media americani, hanno richiesto l’intervento della polizia per disperdere il gruppo di manifestanti, fra i quali c’erano no vax e appartenenti a gruppi di estrema destra contrari ai vaccini e che gridavano a coloro in fila per l’inoculazione di non farlo. January 30, 2021 I funzionari del Los Angeles Fire Department hanno chiuso l’ingresso del centro, ha detto David Ortiz, un portavoce del dipartimento. La chiusura è ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) USA EPA/ETIENNE LAURENT Staff al centro di vaccinazione del Dodger Stadium a Los.A causadi un gruppo di manifestanti,notte italiana è stato bloccato temporaneamente l’accesso a uno dei più grandi centri per le vaccinanti-Covid di Los, al Dodger Stadium. Le, riportano i media americani, hanno richiesto l’intervento della polizia per disperdere il gruppo di manifestanti, fra i quali c’erano no vax e appartenenti a gruppi di estrema destra contrari ai vaccini e che gridavano a coloro in fila per l’inoculazione di non farlo. January 30, 2021 I funzionari del LosFire Department hanno chiuso l’ingresso del centro, ha detto David Ortiz, un portavoce del dipartimento. La chiusura è ...

