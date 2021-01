Coronavirus, nel mondo oltre 102 milioni casi e 2,2 milioni di morti (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono oltre 102 milioni i casi di Covid - 19 nel mondo, con oltre 2,2 milioni di decessi, E' quanto riferisce la John Hopkins University: al momento i contagi globali sono 102.577.980. Gli Stati Uniti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono102di Covid - 19 nel, con2,2di decessi, E' quanto riferisce la John Hopkins University: al momento i contagi globali sono 102.577.980. Gli Stati Uniti ...

Sono oltre 102 milioni i casi di Covid - 19 nel mondo, con oltre 2,2 milioni di decessi, E' quanto riferisce la John Hopkins University: al momento i contagi globali sono 102.577.980. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, con ...

Brasile, due milioni di vaccinati

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese sudamericano 1.071 decessi legati al coronavirus e 55.717 contagi. Dall'inizio della pandemia il bilancio è di 223.971 morti e 9.175.194 casi, di ...

C’è tempo fino al 15 febbraio per richiedere i buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid 19. Possono richiedere i buoni spesa, i cittadini residenti nel comune di Quarrata ...

Mazara, il vescovo mogavero visita i pazienti nel reparto covid dell'Abele Ajello

Il Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, stamattina ha fatto visita ai pazienti attualmente ricoverati presso il reparto ...

