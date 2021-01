Coronavirus nel mondo, aggiornamento ad oggi domenica 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo ad oggi domenica 31 gennaio. La pandemia in tutto il mondo ha delle nuove varianti, decisamente più contagiose, che si diffondono a macchia d’olio, spronando così, sempre più Paesi alla chiusura dei loro confini. Il numero mondiale di casi registrati ufficialmente ha superato i 102 milioni, con 90 milioni di vaccinati in tutto il mondo e, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), continuano a diffondersi le nuove varianti del Coronavirus. Un Team dell’OMS è stato rilasciato dalla quarantena in Cina per poter iniziare finalmente le ricerche sul campo, poiché Washington ha chiesto un’indagine “chiara e approfondita” ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nelad31. La pandemia in tutto ilha delle nuove varianti, decisamente più contagiose, che si diffondono a macchia d’olio, spronando così, sempre più Paesi alla chiusura dei loro confini. Il numero mondiale di casi registrati ufficialmente ha superato i 102 milioni, con 90 milioni di vaccinati in tutto ile, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), continuano a diffondersi le nuove varianti del. Un Team dell’OMS è stato rilasciato dalla quarantena in Cina per poter iniziare finalmente le ricerche sul campo, poiché Washington ha chiesto un’indagine “chiara e approfondita” ...

