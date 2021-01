Coronavirus nel Lazio, 943 positivi: Roma a quota 400, i dati di oggi 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) ‘oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 943 casi positivi, 39 i decessi e 1.498 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 400. Concordo con il Ministro Speranza la zona ‘gialla’ non è uno scampato pericolo. Con gli assembramenti si va dritti in zona ‘rossa’, chiedo il massimo rispetto delle regole. E’ stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia ‘gialla’ che rischia di essere vanificato dagli assembramenti che si sono visti nelle ultime ore. E’ meglio dire con chiarezza che se dovesse proseguire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) ‘su oltre 9 mila tamponi nele quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 943 casi, 39 i decessi e 1.498 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto trae tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi acittà tornano a400. Concordo con il Ministro Speranza la zona ‘gialla’ non è uno scampato pericolo. Con gli assembramenti si va dritti in zona ‘rossa’, chiedo il massimo rispetto delle regole. E’ stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia ‘gialla’ che rischia di essere vanificato dagli assembramenti che si sono visti nelle ultime ore. E’ meglio dire con chiarezza che se dovesse proseguire ...

