Coronavirus Italia, il bollettino del 31 gennaio 2021: 11.252 nuovi casi, 237 i decessi (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 11.252 i nuovi casi di Coronavirus, e 237 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 453.968 Deceduti: 88.516 (+237) Dimessi/Guariti: 2.010.548 (+20.396) Ricoverati: 22.311 (-5) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.215 (-3) Tamponi: 32.666.726 (+213.364) Totale casi: 2.553.032 (+11.252, +0,44%) Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 11.252 idi, e 237 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 453.968 Deceduti: 88.516 (+237) Dimessi/Guariti: 2.010.548 (+20.396) Ricoverati: 22.311 (-5) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.215 (-3) Tamponi: 32.666.726 (+213.364) Totale: 2.553.032 (+11.252, +0,44%)

