PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - qn_lanazione : Coronavirus Toscana 31 gennaio: bollettino, 510 nuovi casi - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 8 morti, oggi 31 gennaio. E 510 positivi (quasi 135mila in totale) - rep_firenze : Toscana coronavirus, 510 nuovi casi e 8 decessi nelle ultime 24 ore [aggiornamento delle 12:59] - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Sono 510 i nuovi casi discoperti innelle ultime 24 ore, Io 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 121.079 (90,1% dei casi totali). Oggi ...Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia diFirenze, 31 gennaio 2021 - Come anticipato questa mattina dal governatore Giani, in Toscana i nuovi positivi sono 510 in più rispetto a ieri. I l rapporto tra positivi e tamponi: le percentuali giorno ...Sono 510 i nuovi casi registrati oggi in Toscana su 13.886 test, di cui 10.229 tamponi molecolari e 3.657 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% ...