Coronavirus in Italia | il bollettino di oggi domenica 31 gennaio | i dati alle 17

istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - Corriere : Un anno fa - sole24ore : #Coronavirus, quasi 560mila richiami del #vaccino anti-#Covid eseguiti in #Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 gennaio: 11.252 nuovi casi e 237 morti - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Coronavirus Italia, bollettino: 11.252 casi e 237 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Il Sole 24 ORE

in, il bollettino di oggi : i dati del Ministero della Salute di domenica 31 gennaio . Dalle 17 tutti i numeri del contagio regione per regione. Nel frattempo sono già stati ...... che lo ha già allenato al Genoa, non inizia però nel migliore dei modi: al suo arrivo inè infatti risultato positivo al. 'Asintomatico e in isolamento' leggi anche Toro - ...La curva continua la sua discesa, in Sicilia i contagi da Coronavirus continuano a diminuire . Oggi sono 746 i nuovi casi registrati ma su un numero altissimo ..."Segnali di allarme" dall'andamento della curva dell'epidemia in Italia alla vigilia dell'ingresso nella zona gialla della maggior parte delle regioni ...