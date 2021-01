Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: oltre 2 milioni di guariti da inizio pandemia (Di domenica 31 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 gennaio Come ogni domenica, i numeri ritornano a scendere in Italia. Sono 11.252 i nuovi casi, a fronte di oltre 213mila tamponi. Dato che ha portato il tasso di positività al 5,3%. Se si considerano solo i molecolari la cifra è del 9,2%. In calo i decessi (237) e gli ingressi in terapia intensiva (97). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 31 gennaio Come ogni domenica, i numeri ritornano a scendere in. Sono 11.252 i nuovi casi, a fronte di213mila tamponi. Dato che ha portato il tasso di positività al 5,3%. Se si considerano solo i molecolari la cifra è del 9,2%. In calo i decessi (237) e gli ingressi in terapia intensiva (97). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia è ...

istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - Corriere : Un anno fa - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 11.252 nuovi casi con 213.364 tamponi e 237 morti #coronavirus… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 11.252 nuovi casi e 237 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 11.252 nuovi casi e 237 morti nelle ultime 24 ore -