Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 gennaio: calano positivi e decessi (Di domenica 31 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 31 gennaio 2021, chiudono il mese con 11.252 casi e 237 vittime. calano notevolmente i positivi così come i decessi. Tasso di positività al 5,27%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 453.968, con un decremento del -9.384. 97 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre sale il dato sui guariti/dimessi è di 20.396 unità, un numero nettamente superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, così come il totale dei ricoverati che è di 20.096 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 312021, chiudono il mese con 11.252 casi e 237 vittime.notevolmente icosì come i. Tasso dità al 5,27%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 453.968, con un decremento del -9.384. 97 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre sale il dato sui guariti/dimessi è di 20.396 unità, un numero nettamente superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, così come il totale dei ricoverati che è di 20.096 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati ...

