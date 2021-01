Coronavirus in Italia | bollettino 31 gennaio | 11 252 nuovi casi | i morti sono 237

istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - Corriere : Un anno fa - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 gennaio: 11.252 nuovi casi e 237 morti - claudiopanarel7 : Presidente @VincenzoDeLuca con questa situazione italiana e Campana con tutti i giovani fuori i Baretti a Napoli ch… - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 gennaio: 11.252 nuovi casi e 237 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Il Sole 24 ORE

In, dall'inizio dell'epidemia di, almeno 2.553.032 persone hanno contratto il virus Sars - CoV - 2: i nuovi casi sono 11.252 , +0,4%* sul totale contagiati - vedi sopra - . I decessi ...Dall'inizio della pandemia insono morte 85.389 persone positive al, di cui 49.274 nella seconda ondata, da ottobre a oggi, e 34.278 nella prima, fra marzo e maggio. Nella fase intermedia fra i due picchi, da ...(ANSA) - LISBONA, 31 GEN - Il Portogallo ha vietato i viaggi all'estero, se non per motivi essenziali, per contrastare la diffusione del Covid-19, che, secondo i calcoli dell'Afp, ha fatto del piccolo ...Sono 11.252 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono stati 237 (contro i 421 di sabato): da inizio pandemia i morti sono complessivamente 88.516. I tamponi ...