Coronavirus, i numeri in chiaro. Maga: «Indicatori positivi. Il ritorno in zona gialla è possibile» – Il video (Di domenica 31 gennaio 2021) Come conferma l'ultimo bollettino della Protezione Civile, i dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia sono in miglioramento sotto diversi punti di vista, a partire dal numero dei decessi (237 in 24 ore), meno alto rispetto ai giorni scorsi (ieri erano stati 421, il giorno prima 477). «Ormai la maggior parte delle Regioni sono se non al di sotto appena sopra le soglie di attenzione per quanto riguarda l'occupazione dei posti in terapia intensiva e ricoveri», spiega a Open Giovanni Maga, direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. «Quindi ci aspettiamo – continua il virologo – che, anche dato il continuo miglioramento di questi parametri, presto tutte le Regioni siano al di sotto di queste soglie. È un'indicazione che stiamo gestendo bene questa nuova fase epidemica. Il rapporto tra ...

