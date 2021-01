Coronavirus: assessore Lombardia Rolfi, 'tolta domenica a 50mila attività commercio' (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Il passaggio da fascia arancione a fascia gialla nella giornata di lunedì è incomprensibile. Il governo ha deciso di togliere una domenica d'ossigeno a oltre 50mila attività che possono garantire tutte le misure di sicurezza necessarie e che rappresentano uno sfogo commerciale essenziale per tutta la filiera agroalimentare, un comparto che vale il 15% del Pil nazionale". Lo afferma l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. "A causa della chiusura forzata di bar e ristoranti - sottolinea Rolfi - la filiera agroalimentare italiana ha perso circa 30 miliardi di euro nel 2020. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e anche la prima per numero di bar, ristoranti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Il passaggio da fascia arancione a fascia gialla nella giornata di lunedì è incomprensibile. Il governo ha deciso di togliere unad'ossigeno a oltreche possono garantire tutte le misure di sicurezza necessarie e che rappresentano uno sfogo commerciale essenziale per tutta la filiera agroalimentare, un comparto che vale il 15% del Pil nazionale". Lo afferma l'all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione, Fabio. "A causa della chiusura forzata di bar e ristoranti - sottolinea- la filiera agroalimentare italiana ha perso circa 30 miliardi di euro nel 2020. Laè la prima regione agricola d'Italia e anche la prima per numero di bar, ristoranti ...

