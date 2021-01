Coronavirus, assembramenti nelle vie dello shopping delle principali città italiane. L’allarme degli esperti (Di domenica 31 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, assembramenti in diverse città italiane in attesa del passaggio alla zona gialla. L’allarme degli esperti: il virus potrebbe tornare a correre. Fine settimana all’insegna del liberi tutti in molte città italiane, dove centinaia di persone si sono radunate nei parchi e nelle principali vie dello shopping anticipando il passaggio in Zona Gialla, che scatta dalla giornata di lunedì 1 febbraio, con assembramenti che preoccupano gli esperti, che evidenziano come l’emergenza non sia ancora alle spalle. Coronavirus, assembramenti nelle vie dello ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021)in Italia,in diversein attesa del passaggio alla zona gialla.: il virus potrebbe tornare a correre. Fine settimana all’insegna del liberi tutti in molte, dove centinaia di persone si sono radunate nei parchi evieanticipando il passaggio in Zona Gialla, che scatta dalla giornata di lunedì 1 febbraio, conche preoccupano gli, che evidenziano come l’emergenza non sia ancora alle spalle.vie...

