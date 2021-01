Coronavirus | 50mila morti nella seconda ondata | il report dell’Iss

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilsullada: quasii decessi per Covid. La Lombardia la regione più colpita. ROMA – Ilsulladaha confermato un numero più alto di decessi rispetto alla scorsa primavera. Sono stati 49.274 iper Covid nel periodo che va da ottobre 2020 a gennaio 2021. Un numero superiore di 15mila unità rispetto alla prima. La regione ad essere maggiormente colpita dalla pandemia continua ad essere la Lombardia. Il 31% delle vittime (26.674) sono state registrate in una delle zone che hanno dovuto pagare il prezzo più caro di questa emergenza. Età media 81 anni I dati ...

Stando alle statistiche della Regione sulla distribuzione dei casi fra i comuni, infine, risulta che il centro con la maggiore incidenza del coronavirus fra i residenti è Meleti, in provincia di Lodi.