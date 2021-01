Coronavirus, 50 mila morti solo nella seconda ondata: 1 decesso su 5 si è registrato in Lombardia – Il report dell’Iss (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 49.274 le vittime della seconda ondata della pandemia da Coronavirus in Italia, da ottobre a oggi. nella prima ondata, da marzo a maggio 2021, i decessi furono 34.278. È quanto rilevato dall’Istituto superiore di Sanità nel report “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia“, con dati aggiornati sin al 27 gennaio 2021, e pubblicato oggi, 31 gennaio. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le regioni con più decessi La Lombardia continua a essere la regione più colpita, anche sul fronte dei morti: sono infatti 26.674 le vittime complessive registrate dall’inizio dell’emergenza, ossia il 31,2% dei decessi complessivi registrati in Italia. Il dato comprende i 16.362 morti ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 49.274 le vittime delladella pandemia dain Italia, da ottobre a oggi.prima, da marzo a maggio 2021, i decessi furono 34.278. È quanto rilevato dall’Istituto superiore di Sanità nel“Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia“, con dati aggiornati sin al 27 gennaio 2021, e pubblicato oggi, 31 gennaio., Emilia-Romagna e Veneto le regioni con più decessi Lacontinua a essere la regione più colpita, anche sul fronte dei: sono infatti 26.674 le vittime complessive registrate dall’inizio dell’emergenza, ossia il 31,2% dei decessi complessivi registrati in Italia. Il dato comprende i 16.362...

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 29mila tamponi, 1.265 nuovi positivi (4,3%). 1.774 guariti, casi attivi e ric… - infoitinterno : Coronavirus, 846 nuovi casi in Sicilia. Più di 150 mila i vaccinati - OfferteLavoroTO : Coronavirus, quasi 19 mila in Piemonte i contagi sul lavoro da inizio pandemia - News24_it : RT @MjMajorana: Coronavirus, quasi 560mila richiami del vaccino anti-Covid eseguiti in Italia - Vaccini: quasi 560 mila i richiami Covid es… - MjMajorana : Coronavirus, quasi 560mila richiami del vaccino anti-Covid eseguiti in Italia - Vaccini: quasi 560 mila i richiami… -