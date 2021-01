Corea del Sud, Stella d’Italia alla missionaria Dorotea D’Oto (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 26 gennaio, nella casa di Miari (Corea), l’Ambasciatore d’Italia a Seoul, Federico Failla, a nome del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha consegnato a Dorotea D’Oto, nata a Casalbore in provincia di Avellino, missionaria in Corea dal 1966, l’Onorificenza di Ufficiale della Stella d’Italia. Questo riconoscimento viene conferito a coloro che si sono distinti nella promozione di rapporti di collaborazione e legami di amicizia tra l’Italia e altre nazioni. Tra le motivazioni dell’Onorificenza, l’Ambasciatore ha ricordato la sua vita da missionaria in Corea, all’epoca tra i più poveri paesi del mondo, “diffondendo gli insegnamenti della religione cattolica nelle aree più degradate della capitale ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 26 gennaio, nella casa di Miari (), l’Ambasciatorea Seoul, Federico Failla, a nome del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha consegnato a, nata a Casalbore in provincia di Avellino,indal 1966, l’Onorificenza di Ufficiale della. Questo riconoscimento viene conferito a coloro che si sono distinti nella promozione di rapporti di collaborazione e legami di amicizia tra l’Italia e altre nazioni. Tra le motivazioni dell’Onorificenza, l’Ambasciatore ha ricordato la sua vita dain, all’epoca tra i più poveri paesi del mondo, “diffondendo gli insegnamenti della religione cattolica nelle aree più degradate della capitale ...

