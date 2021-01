Coppa Libertadores | trionfo del Palmeiras di Felipe Melo | Santos battuto al 99'

SkySport : Il Palmeiras batte il Santos e vince la Libertadores: tifosi in delirio a San Paolo. FOTO - RaiSport : Il #Palmeiras vince la Coppa #Libertadores, #Santos ko 1-0 grazie al gol di #Breno al 99' Leggi la notizia ?? - GIMS_1914 : RT @larosa_filippo: La Coppa #Libertadores va al @Palmeiras Complimenti e Avanti Palestra! #GloriaEterna #Palmeiras - GuerreirosGol : RT @RaiSport: Il #Palmeiras vince la Coppa #Libertadores, #Santos ko 1-0 grazie al gol di #Breno al 99' Leggi la notizia ?? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Il Palmeiras batte il Santos e vince la Libertadores: tifosi in delirio a San Paolo. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Libertadores

... Juve e Inter - con questo successo si è assicurato un posto nella semifinale delladel Mondo ... 'È un giorno che non dimenticherò mai, ho segnato il gol vittoria della', ha detto ...... Juve e Inter - con questo successo si è assicurato un posto nella semifinale delladel Mondo ... 'È un giorno che non dimenticherò mai, ho segnato il gol vittoria della', ha detto ...Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.RIO DE JANEIRO - Il Palmeiras ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Copa Libertadores. I neo campioni brasiliani hanno sconfitto il Santos all'ultimo atto in un ...