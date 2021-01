Coppa Italia Femminile: Sassuolo-Milan 0-1: si riprende al Ricci | LIVE (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto per Sassuolo-Milan, match valido per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Segui con noi la diretta testuale. Coppa Italia Femminile: Sassuolo-Milan 0-1: si riprende al Ricci LIVE Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto per, match valido per l'andata dei quarti di finale della. Segui con noi la diretta testuale.0-1: sialPianeta

JuventusFCWomen : ?????? ???????????? ???? ??????????????! ???? ??Coppa Italia ?? @EmpoliLadies ?? Stadio Monteboro ? 14:30 CET ??#EmpoliJuve - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - romeoagresti : Non grossi dubbi di formazione per #Pirlo in vista di #SampJuve: #Chiellini dall’inizio. Con #DeLigt titolare in Co… - kazamagio : @7Robymar @ThingsCanMatter Si,ma non stiamo parlando del ragazzino di belle speranze,resta giusto il girone di rito… - Enzo54847297 : RT @GianniIglesias: 99 presenze, 21 goal, 5 volte campione d’Italia, 3 coppa Italia, 1 supercoppa italiana, molti infortuni: grazie @SamiKh… -