“Contratto Messi da mezzo miliardo che ha rovinato il Barca”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Unda oltre, esattamente 555.237.619 euro lordi, è quello che sta guadagnando, in quattro anni, la stella del Barcellona Lionel. Lo ha svelato il quotidiano spagnolo El Mundo che ha mostrato le cifre monstre del quadriennale dell’attaccante argentino che avrebbe prosciugato le casse del club. La cifra viene percepita datra il 2017/2018 e l’attuale stagione fino alla sua scadenza, il 30 giugno. Gli emolumenti sono la somma di uno stipendio fisso, diritti di immagine, una serie di bonus multimilionari inediti, indennità e una serie di variabili dipendenti da vari obiettivi. Una cifra di quasi 139 milioni a stagione lordi, tra fisso e variabile, con due “premi”: uno alla firma da oltre 115 milioni, e uno per la fedeltà da quasi 80 milioni. Il “10” del Barça si è già ...

