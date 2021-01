"Conte-ter solo alle mie condizioni". Renzi, l'ultimo diktat-terremoto: dove vuole la Boschi, trema il Palazzo (Di domenica 31 gennaio 2021) L'indiscrezione piove da Palazzo la domenica mattina. Si parla della crisi di governo, delle manovre di Giuseppe Conte e, in particolare, delle richieste di Matteo Renzi. Non quelle avanzate in favor di telecamera ieri, sabato 30 gennaio, dopo il giro di consultazioni con il premier incaricato, Roberto Fico. Ma di quelle che avrebbe avanzato dietro le quinte o alle quali starebbe pensando. In particolare, una richiesta che riguarda la sua fedelissima, Maria Elena Boschi, da tempo "in odor" di poltrona ministeriale. Secondo Affari Italiani, infatti, il leader di Italia Viva ha "un sogno": la Boschi al posto di Roberto Gualtieri all'Economia. Il fato che Renzi voglia la testa di Gualtieri non è certo una novità, al contrario lo è la suggestione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) L'indiscrezione piove dala domenica mattina. Si parla della crisi di governo, delle manovre di Giuseppee, in particolare, delle richieste di Matteo. Non quelle avanzate in favor di telecamera ieri, sabato 30 gennaio, dopo il giro di consultazioni con il premier incaricato, Roberto Fico. Ma di quelle che avrebbe avanzato dietro le quinte oquali starebbe pensando. In particolare, una richiesta che riguarda la sua fedelissima, Maria Elena, da tempo "in odor" di poltrona ministeriale. Secondo Affari Italiani, infatti, il leader di Italia Viva ha "un sogno": laal posto di Roberto Gualtieri all'Economia. Il fato chevoglia la testa di Gualtieri non è certo una novità, al contrario lo è la suggestione della ...

