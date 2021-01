Conte | ipotesi Farnesina se salta Palazzo Chigi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il premier dimissionario Giuseppepotrebbe valutare un incarico allacome ministro degli Esteri se dovessere il ter. La crisi di governo entra nel vivo con il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico e al termine del primo giorno di lavoro, quando il Presidente della Camera ha incontrato Pd, M5s e Italia Viva, la strada per ilter sembra in salita. Stando alle indiscrezioni che circolano, nel cuore politico di Roma circola un’: Giuseppeallacome Ministro degli Esteri sedefinitivamente il suo terzo mandato. GiuseppeLuigi Di Maiosein ter Il premier dimissionario ...

Il Messaggero

Reduce dalle consultazioni di ieri con il presidente della Camera Fico, il leader di Italia Viva Matteo Renzi parla con il Corriere della Sera di crisi di governo,ter e Arabia Saudita. ..."L'del voto è una sciagura - spiega Bettini - . Se incombe, non è per nostra responsabilità. Che cosa succede se alla fine Renzi dice no a? "Sono fiducioso che non accadrà. Ma se, al ...Dopo il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Roberto Fico, sembra più vicina la soluzione della crisi di governo.Il presidente del Consiglio incaricato dal presidente Mattarella, Roberto Fico, inizia il suo secondo giorno di consultazioni. Il presidente della Camera, sta c ...