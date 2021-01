“Conte avvisa il M5S: se cado c’è Draghi”, ma il Quirinale e Palazzo Chigi smentiscono (Di domenica 31 gennaio 2021) A mattinata inoltrata una nota di Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni apparse sui giornali, che oggi descrivono il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte come “deluso e amareggiato” per la piega che sta prendendo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi, dopo il mandato esplorativo conferito al presidente della Camera Roberto Fico dal capo dello Stato. Dal Corriere della Sera Conte viene dipinto “asserragliato tra Casalino e i fedelissimi”, mentre “compulsa i sondaggi che danno una sua lista sopra il 15 per cento dei consensi” e, secondo “voci di Palazzo Chigi”, inizia ad accarezzare l’idea di “traslocare alla Farnesina“. “Se l’obiettivo è costruire l’alternativa ai sovranisti io ci sto”, sono i virgolettati che il Corriere attribuisce a Conte. ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) A mattinata inoltrata una nota dismentisce le ricostruzioni apparse sui giornali, che oggi descrivono il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppecome “deluso e amareggiato” per la piega che sta prendendo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi, dopo il mandato esplorativo conferito al presidente della Camera Roberto Fico dal capo dello Stato. Dal Corriere della Seraviene dipinto “asserragliato tra Casalino e i fedelissimi”, mentre “compulsa i sondaggi che danno una sua lista sopra il 15 per cento dei consensi” e, secondo “voci di”, inizia ad accarezzare l’idea di “traslocare alla Farnesina“. “Se l’obiettivo è costruire l’alternativa ai sovranisti io ci sto”, sono i virgolettati che il Corriere attribuisce a. ...

