Consultazioni, Fornaro (Leu): "Inaccettabile che nella coalizione ci siano gruppi che criticano soltanto, servono lealtà e soluzioni condivise" (Di domenica 31 gennaio 2021) "In una coalizione si sta con lealtà e con una ricerca continua e costante di soluzioni condivise. Non è accettabile che una parte, come abbiamo visto, abbia solo diritto di critica mentre gli altri abbiano diritti e doveri da rispettare". Sono le parole del capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, che ieri ha incontrato il presidente Roberto Fico nel primo giorno di Consultazioni. Fornaro ha ribadito che è necessario ripartire con un governo guidato da Giuseppe Conte.

