Consultazioni | domani Italia Viva da Fico | si va verso un governo politico

(Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo giorno diper la formazione di unche appare virareun Conte ter, nonostante le resistenze di Matteo Renzi. Le forze politiche della maggioranza, dal PD al Movimento 5 Stelle, daa LeU, hanno incontrato il presidente della Camera Roberto, dettando le condizioni. Alla base c’è il cronoprogramma, con un patto chiaro sui temi da affrontare nella nuova maggioranza, che vede l’appoggio dei partiti minori che oggi hanno conferito con. Il presidente della Camera, incaricato con mandato esplorativo, martedì dovrà riferire a Mattarella sulle prospettive per la nuova maggioranza., il secondo giorno diSono stati gli Europeisti-MAIE-CD, il gruppo parlamentare ...

... secondo quanto si apprende, è stata convocatamattina dal presidente della Camera Roberto Fico per un nuovo giro di. 31 gen 13:37 Tabacci: l'alternativa è il governo del ...Il confronto fra le forze di maggioranza avverrà nella mattinata diqui a Montecitorio Secondo giorno didel mandato esplorativo per il presidente della Camera Fico . Europeisti, ...E' quanto ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di esplorare la possibilità di costruire una maggioranza parlamentare tra le forze che han ...Roberto Fico: “È emersa disponibilità a un confronto, da domani nuovi incontri”. Crisi di governo - È terminato il secondo giorno di consultazioni per il presidente della Camera ...