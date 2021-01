Consultazioni di Fico, la diretta – Il secondo giorno di incontri: oggi il presidente della Camera vede Autonomie, Europeisti e Maie (Di domenica 31 gennaio 2021) secondo giorno di mandato esplorativo per il presidente Roberto Fico. Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella, ha iniziato un giro di Consultazioni con le forze politiche che si sono dette disponibili a sostenere un nuovo governo. oggi invece incontra le forze minori, ma non per questo meno significative per la stabilità del futuro esecutivo: Maie, Centro democratico-Europeisti e minoranze linguistiche. Nel primo giro di incontri Pd, M5s, Leu e Italia viva sembrano aver trovato un punto di incontro sulla necessità di partire da un cronoprogramma scritto che permetta di scandire gli interventi fino alla fine di legislatura. “Che possa togliere tutti gli alibi”, ha detto Matteo Renzi. Facile da dire, meno da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021)di mandato esplorativo per ilRoberto. Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella, ha iniziato un giro dicon le forze politiche che si sono dette disponibili a sostenere un nuovo governo.invece incontra le forze minori, ma non per questo meno significative per la stabilità del futuro esecutivo:, Centro democratico-e minoranze linguistiche. Nel primo giro diPd, M5s, Leu e Italia viva sembrano aver trovato un punto di incontro sulla necessità di partire da un cronoprogramma scritto che permetta di scandire gli interventi fino alla fine di legislatura. “Che possa togliere tutti gli alibi”, ha detto Matteo Renzi. Facile da dire, meno da ...

lucianonobili : Come è possibile che mentre @tg5 e @TgLa7 fanno corretta informazione mandando in onda le dichiarazioni della deleg… - NicolaPorro : Che senso ha innescare una #crisigoverno per poi tornare al punto di partenza? Uno schiaffo alla faccia degli itali… - TeresaBellanova : A @Montecitorio per le consultazioni con il presidente Roberto Fico. Prosegue il confronto per la verifica di una m… - ANNAQuercia : Consultazioni di Fico – Dopo M5s e Pd, anche Renzi vuole un cronoprogramma scritto: “Mes? Su questo e altri temi di… - Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: Primo giorno di consultazioni per il presidente della #Camera #Fico incaricato dal capo dello Stato di verificare la possibilit… -