Consultazioni | Cd | “Siamo per esecutivo Conte” Psi | “Ok a maggioranza anche allargata”

ROMA – "Noi siamo per un Governo a guida Conte. Se non c'è un Parlamento che non è in grado di formare una maggioranza è giusto che si formi un governo del Presidente che porti alle elezioni e che non va chiamato in altri modi. Un Governo fatto da Mattarella dove non c'è posto per gli attuali parlamentari". Cosi' il deputato Bruno Tabacci, Centro-democratico, componente del Gruppo misto alla Camera al termine delle consultazioni con il presidente Roberto Fico a Montecitorio. "L'incontro con il Presidente Fico è stato positivo. Abbiamo elencato a quest'ultimo tre punti prioritari: il primo riguarda la condivisione per una scelta di governo che abbia una natura politica con la maggioranza pre-esistente allargata a quanti volessero condividerne il programma; il secondo che si ragioni ad un Governo che arrivi a fine legislatura. Infine, è necessario un programma puntiglioso e preciso per uscire dalla pandemia e nulla vieta che sia condiviso". Lo ha detto al termine delle consultazioni a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto fico, il senatore Riccardo Nencini, presidente del Consiglio nazionale del Psi, nell'ambito della consultazione con il gruppo Misto della Camera. TASSO (MAIE): "SCONCERTATI DA CRISI, SOSTENIAMO CONVINTI CONTE"

