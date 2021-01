Consultazioni | Bressa Autonomie | “Avanti con Conte | soddisfatti dal suo governo” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione per un incarico a, in quanto riteniamo che sia la garanzia di un soluzione rapida e che possa garantire continuità col precedente, che era stato per noi particolarmente soddisfacente“. Lo ha detto Gianclaudio, in rappresentanza del gruppo parlamentare per le, al Senato, dopo la consultazione con il presidente della Camera, Roberto Fico. “Abbiamo dato indicazione non solo di fare in fretta ma di dare incarico per il nuovoa Giuseppe, credo che siano previsti già oggi degli incontri per definire puntualmente le questioni programmatiche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.