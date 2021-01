Confindustria, sì stop licenziamenti ma per settori in crisi (Di domenica 31 gennaio 2021) "Laddove ci sono settori in grossa sofferenza o chiusi per disposizione del governo, lì ci sia la cassa Covid gratuita e il blocco dei licenziamenti. Nei settori che avranno una ripresa diciamo invece ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) "Laddove ci sonoin grossa sofferenza o chiusi per disposizione del governo, lì ci sia la cassa Covid gratuita e il blocco dei. Neiche avranno una ripresa diciamo invece ...

