Con la zona gialla musei riaperti, l’invito dell’assessore ad essere “turisti della città” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il passaggio in zona gialla ci consente di riaprire i musei”. Lo annuncia su Facebook l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti. “Non tutte le città lo faranno – precisa – c’è troppa incertezza sul numero dei visitatori e avremmo tutti preferito una maggior programmazione e un’autonomia nella scelta delle giornate di apertura invece del divieto ad aprire il sabato e la domenica”. Ma “parlando con le direttrici e i direttori dei musei della città – prosegue l’assessore – sono stata molto felice di cogliere in tutti loro la ferma volontà di riaprire subito, prontissimi ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza, forti dell’esperienza dopo il primo lockdown. Una riapertura anche simbolica – aggiunge – che vuole essere un ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il passaggio inci consente di riaprire i”. Lo annuncia su Facebook l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti. “Non tutte lelo faranno – precisa – c’è troppa incertezza sul numero dei visitatori e avremmo tutti preferito una maggior programmazione e un’autonomia nella scelta delle giornate di apertura invece del divieto ad aprire il sabato e la domenica”. Ma “parlando con le direttrici e i direttori dei– prosegue l’assessore – sono stata molto felice di cogliere in tutti loro la ferma volontà di riaprire subito, prontissimi ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza, forti dell’esperienza dopo il primo lockdown. Una riapertura anche simbolica – aggiunge – che vuoleun ...

