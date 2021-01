Comunicato dell’OM sui fatti di ieri | “Non sono tifosi | ma teppisti Sembrava Capitol Hill”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo il grave episodio avvenuto nella giornata di, inevitabilmente è venuta a mancare la serenità in casa Olympique Marsiglia. Il club francese, per mano di Frank McCourt, ha rilasciato un duroper condannare gli autori dell’irruzione nel centro sportivo: “Niente è più importante della sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri sostenitori e della nostra comunità. Potrebbe esserci disaccordo tra isulla gestione e direzione del club, ma non tollereremo questi disordini che si traducono in comportamenti violenti. Iamano il loro club ed è quindi impossibile ai miei occhi riconoscere lo status diper questi piccoli gruppi di. Lavoreremo in stretta consultazione con tutte le autorità per garantire che i responsabili ...