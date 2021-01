Come il Cashback anche la lotteria degli scontrini nasce tra le polemiche (Di domenica 31 gennaio 2021) Se ne parla da anni, parte domani dopo una serie di rinvii, ma le associazioni di categoria ancora protestano. Il provvedimento ha Come obiettivo l'incentivo all'utilizzo della moneta elettronica e la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Se ne parla da anni, parte domani dopo una serie di rinvii, ma le associazioni di categoria ancora protestano. Il provvedimento haobiettivo l'incentivo all'utilizzo della moneta elettronica e la ...

whatasolosoul : RT @ashcoltami: ???? Thread su come guadagnare qualcosa con i sondaggi online, richiedere il cashback totale o parziale dei prodotti che acqu… - ringetto65 : RT @Serik_tpol: il #cazzarodirignano odia il #cashback odia far risparmiare soldi agli italiani normali, parla di banchi a rotelle come un… - clabianchicla : RT @Serik_tpol: il #cazzarodirignano odia il #cashback odia far risparmiare soldi agli italiani normali, parla di banchi a rotelle come un… - qui_finanza : Bollo auto 2021: proroga, esenzione e sconti con il Cashback Tutto quello che bisogna sapere sul bollo auto, dalle… - NadiaAm93073906 : RT @Serik_tpol: il #cazzarodirignano odia il #cashback odia far risparmiare soldi agli italiani normali, parla di banchi a rotelle come un… -