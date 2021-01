Colpo Lazio: Atalanta battuta 3-1. Destro trascina il Genoa, pari tra Cagliari e Sassuolo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella lotta per la zona Champions irrompe prepotentemente la Lazio. I biancocelesti superano l'Atalanta nello scontro diretto e agganciano provvisoriamente la Roma al quarto posto in classifica. I bergamaschi pagano la giornata no. Nella lotta per la salvezza sorride il Genoa, sempre più in alto sotto la gestione di Ballardini: strapazzato il Crotone per 3-0. Respira anche il Cagliari che trova tre punti importanti contro il Sassuolo.Atalanta-LazioIl big match di giornata sorride fin da subito ai biancocelesti. Al 2' Marusic inventa un gol pazzesco calciando dai 25 metri. La Lazio legittima il suo vantaggio colpendo un palo con Milinkovic-Savic. Decisivo nell'occasione il portiere Gollini nel deviare sul legno il Colpo di testa. Nella ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella lotta per la zona Champions irrompe prepotentemente la. I biancocelesti superano l'nello scontro diretto e agganciano provvisoriamente la Roma al quarto posto in classifica. I bergamaschi pagano la giornata no. Nella lotta per la salvezza sorride il, sempre più in alto sotto la gestione di Ballardini: strapazzato il Crotone per 3-0. Respira anche ilche trova tre punti importanti contro ilIl big match di giornata sorride fin da subito ai biancocelesti. Al 2' Marusic inventa un gol pazzesco calciando dai 25 metri. Lalegittima il suo vantaggio colpendo un palo con Milinkovic-Savic. Decisivo nell'occasione il portiere Gollini nel deviare sul legno ildi testa. Nella ...

