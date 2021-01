(Di domenica 31 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Laconsuma la sua ‘vendettà, passa al Gewiss Stadium e si rilancia in classifica. A pochi giorni dal quarto di Coppa Italia vinto dall’Atalanta per 3-2, i biancocelesti espugnanoper 3-1: gara indirizzata già dopo pochi minuti, col gran gol di Marusic dopo tre giri di orologio, poi nella ripresa arriva il raddoppio di Correa che stende gli orobici. Pasalic prova a riaprirla ma arriva il tris di Muriqi a regalare tre punti preziosi alla, che scavalca la stessa Atalanta e aggancia provvisoriamente a quota 37 la Roma, in campo stasera.Boga evita in extremis alla terza sconfitta in quattro partite: 1-1 a. Sardi avanti col solito Joao Pedro alla mezz’ora della ripresa, poi ildi Boga al 94?. I rossoblù di Di Francesco ...

zazoomblog : Colpo Lazio a Bergamo pari fra Cagliari e Sassuolo vince il Genoa - #Colpo #Lazio #Bergamo #Cagliari - CorriereCitta : Colpo Lazio a Bergamo, pari fra Cagliari e Sassuolo, vince il Genoa - sportal_it : Lazio e Genoa corsare, Cagliari beffato - RedazioneFM : #SerieA: Colpo grosso #Lazio a Bergamo, #Genoa corsaro, pari #Cagliari - ItaSportPress : Colpo Lazio: Atalanta battuta 3-1. Destro trascina il Genoa, pari tra Cagliari e Sassuolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Lazio

... sovrastato da Immobile, regala la vittoria alla. Sempre fuori posizione, di male in peggio, ... Perde solo qualchenegli scontri con Milinkovic. (Dal 33' s.t. Caldara sv: guarda costernato ...... lanciato a rete da undi testa di Immobile e letale nel saltare Gollini e depositare dentro ... ma i risultati non si vedono, anzi è laa sfiorare il tris sulla ripartenza di Lazzari che ...Bergamo, 31 gennaio 2021- Senza le ali l’Atalanta non vola. Priva dei suoi esterni titolari, Hateboer e Gosens, la Dea dopo 15 risultati utili consecutivi, inciampa cadendo in casa per 3-1 contro la L ...La Lazio espugna il Gewiss Stadium e batte 3-1 l’Atalanta grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi: nei bergamaschi si salvano solo Pasalic e Muiel. Le pagelle per il fantacalcio La Lazio conquist ...