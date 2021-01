Colpisce albero durante discesa downhill,morto mountainbiker (Di domenica 31 gennaio 2021) Un mountainbiker è morto oggi nel Torinese dopo aver colpito un albero durante una discesa di downhill. L'incidente in località Comba Langa, nel comune di Cumiana. Ad allertare i soccorsi sono stati i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Unoggi nel Torinese dopo aver colpito ununadi. L'incidente in località Comba Langa, nel comune di Cumiana. Ad allertare i soccorsi sono stati i ...

Un mountainbiker è morto oggi nel Torinese dopo aver colpito un albero durante una discesa di downhill. L'incidente in località Comba Langa, nel comune di Cumiana. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, ma ...

Dramma della mountain bike oggi a Torino in una zona dove si sono verificati negli ultimi mesi una lunga serie di incidenti che hanno visto coinvolti appassionati di questo sport (tutti purtroppo si..

