Colori delle Regioni, ecco perché quasi tutta Italia va in zona gialla da lunedì (e non da oggi) (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la decisione del ministero della Salute di far slittare in zona gialla quasi tutte le Regioni (a eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che vanno in zona arancione), in tanti si sono chiesti perché le nuove regole scatteranno a partire da lunedì 1 febbraio e non da oggi. Da quando è stato introdotto il sistema dei Colori, infatti, i tecnici hanno sempre dato il via libera per la riclassificazione di una Regione di venerdì, per farla entrare in vigore dopo due giorni (cioè di domenica). Ma questa volta è andata in modo diverso. Il motivo è strettamente tecnico e non dipende dalle volontà del ministro Roberto Speranza, nonostante le proteste di governatori come Attilio Fontana: “Tornare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la decisione del ministero della Salute di far slittare intutte le(a eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che vanno inarancione), in tanti si sono chiestile nuove regole scatteranno a partire da1 febbraio e non da. Da quando è stato introdotto il sistema dei, infatti, i tecnici hanno sempre dato il via libera per la riclassificazione di una Regione di venerdì, per farla entrare in vigore dopo due giorni (cioè di domenica). Ma questa volta è andata in modo diverso. Il motivo è strettamente tecnico e non dipende dalle volontà del ministro Roberto Speranza, nonostante le proteste di governatori come Attilio Fontana: “Tornare ...

Corriere : Coronavirus, Lombardia e Lazio in zona gialla: da domani i nuovi colori delle regioni - lucafaccio : Colori delle Regioni, ecco perché quasi tutta Italia va in zona gialla da lunedì (e non da oggi)… - fattoquotidiano : Colori delle Regioni, ecco perché quasi tutta Italia va in zona gialla da lunedì (e non da oggi) - Annalisa3073 : RT @DavLucia: Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansia e vestiti di al… - zazu_93 : Non è un caso se 'sta ragazza è la mia giocatrice preferita. Al di là dei colori d'appartenenza, Serturini è una d… -