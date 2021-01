Civitanova-Perugia oggi: orario, tv, programma, streaming Finale Coppa Italia volley 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) oggi domenica 31 gennaio (ore 18.00) va in scena la Finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile. Civitanova e Perugia si sfideranno alla Unipol Arena di Bologna. La Lube, capace di battere Modena con un combattuto 3-0 in semiFinale, incrocerà i Block Devils, reduci dall’inattesa passeggiata su Trento (successo col massimo scarto). Nel capoluogo emiliano andrà in scena la grande classica della nostra pallavolo, l’eterno confronto tra le due corazzate del panorama tricolore. I marchigiani si presentano per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, quando sempre in questo impianto sconfissero gli umbri al termine di una rovente partita decisa soltanto al tie-break. In campo ci saranno tantissimi: Osmany Juantorena, Yoandy ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)domenica 31 gennaio (ore 18.00) va in scena ladelladimaschile.si sfideranno alla Unipol Arena di Bologna. La Lube, capace di battere Modena con un combattuto 3-0 in semi, incrocerà i Block Devils, reduci dall’inattesa passeggiata su Trento (successo col massimo scarto). Nel capoluogo emiliano andrà in scena la grande classica della nostra pallavolo, l’eterno confronto tra le due corazzate del panorama tricolore. I marchigiani si presentano per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, quando sempre in questo impianto sconfissero gli umbri al termine di una rovente partita decisa soltanto al tie-break. In campo ci saranno tantissimi: Osmany Juantorena, Yoandy ...

