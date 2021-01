Civitanova-Perugia: i Marchigiani vincono la Coppa Italia 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi 31 Gennaio 2021 nel palazzetto Unipol Arena di Bologna alle ore 18:00 si è disputato l’incontro tra Civitanova-Perugia per la finale di Coppa Italia Volley. Il primo set è vinto con carattere dalla Civitanova, che ha difeso magistralmente e attaccato coralmente il gruppo concedendo poco o nulla. Il secondo set è vinto dal Perugia, mentre il terzo set ritorna alla Civitanova. Al quarto set vince il Civitanova per 3 a 1. Volley Civitanova-Perugia: in palio il primo trofeo della stagione Due squadre che hanno dato spettacolo? E’ del Civitanova il primo set della finale della Coppa Italia di volley maschile, avanti con il risultato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi 31 Gennaionel palazzetto Unipol Arena di Bologna alle ore 18:00 si è disputato l’incontro traper la finale diVolley. Il primo set è vinto con carattere dalla, che ha difeso magistralmente e attaccato coralmente il gruppo concedendo poco o nulla. Il secondo set è vinto dal, mentre il terzo set ritorna alla. Al quarto set vince ilper 3 a 1. Volley: in palio il primo trofeo della stagione Due squadre che hanno dato spettacolo? E’ delil primo set della finale delladi volley maschile, avanti con il risultato di ...

aguannogiuseppe : Brava Civitanova ma Perugia che perde tutti i set a 17 è un campanello d'allarme non indifferente. #LubePerugia - MoliPietro : Civitanova-Perugia: i Marchigiani vincono la Coppa Italia 2021 - _ilovedelpo : RT @Volleyball_it: #delmontecoppa Del Monte Coppa Italia: La coppa resta a Civitanova. 3-1 a Perugia by Luca Muzzioli #volleyball_it #20a… - sportface2016 : Volley maschile, #CoppaItalia 2021: la #LubeCivitanova conquista il titolo, #Perugia sconfitta 3-1 - Ele_kamai : RT @vitasportivait: ?? #Volley | #DelMonteCoppa ???? CIVITANOVA VINCE LA COPPA ITALIA! ?? Arriva il primo trofeo del 2021 per la Lube che dom… -