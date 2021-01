Ciclocross oggi | Mondiali 2021 | orari 31 gennaio | tv | programma | streaming | italiani in gara

(Di domenica 31 gennaio 2021) I campionati del Mondodisi concluderannocon le due ultime due gare inin quel di Ostenda (Belgio). Alle 13.30 prenderà il via ladelle donne U23. In questa categoria l’Italia schiera tre grandi talenti quali Francesca Baroni, Sara Casasola e Gaia Realini. Le ragazze in questione, in passato, hanno già ottenuto diverse top-10 traed Europei tra le U23. Alle 15.10, invece, sarà la volta delladegli uomini Elite. A rappresentera il Bel Paese saranno Jakob Dorigoni, Gioele Bertolini, Nicolas Samparisi, Cristian Cominelli e Antonio Folcarelli. Ladelle donne U23 sarà visibile insu Rai Sport Web. Quella degli uomini Elite, invece, verrà trasmessa in diretta TV da Rai Sport ...

OA Sport

... Giulio GuazziniSU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT) Palinsesto Rai Sport + ...30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it ): Campionati Mondiali 2021 Prova Under 23 ...Celeste, in questi giorni, è in partenza proprio per il Belgio, dove sabato 30 e domenica 31 gennaio sarà impegnato nella giuria dei Campionati Mondiali diche si svolgeranno a Ostenda. Il ...I campionati del Mondo 2021 di ciclocross si concluderanno oggi con le due ultime due gare in programma in quel di Ostenda (Belgio). Alle 13.30 prenderà il via la gara delle donne U23. In questa categ ...Si è conclusa con il previsto dominio delle campionesse olandesi la prova riservata alle donne nei Mondiali di ciclocross in corso ad Ostenda, in Belgio. La corsa si è rivelata molto selettiva e dura ...