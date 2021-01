Ciclocross, Mondiali 2021: Fem van Empel trionfa tra le donne U23. Francesca Baroni conquista un fantastico quinto posto (Di domenica 31 gennaio 2021) Fem van Empel, diciottenne neerlandese che fino a poco tempo fa giocava a calcio, è la nuova campionessa del Mondo U23 di Ciclocross. La fuoriclasse orange, sul tracciato belga di Ostenda, ha trionfato davanti alla connazionale Aniek van Alphen. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita l’ungherese Blanka Kata Vas. Può sorridere anche l’Italia dato che Francesca Baroni ha colto un favoloso e insperato quinto posto. La gara ha visto un’altra neerlandese, Inge van der Heijden, forte della sua grande maestria nel guidare sulla sabbia, partire fortissimo e fare il vuoto sin da subito. Nel mentre, la favorita della vigilia, la sua connazionale Manon Bakker, è stata prima autrice di un brutto inizio e, successivamente, è caduta appena è cominciato il primo segmento ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Fem van, diciottenne neerlandese che fino a poco tempo fa giocava a calcio, è la nuova campionessa del Mondo U23 di. La fuoriclasse orange, sul tracciato belga di Ostenda, hato davanti alla connazionale Aniek van Alphen. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita l’ungherese Blanka Kata Vas. Può sorridere anche l’Italia dato cheha colto un favoloso e insperato. La gara ha visto un’altra neerlandese, Inge van der Heijden, forte della sua grande maestria nel guidare sulla sabbia, partire fortissimo e fare il vuoto sin da subito. Nel mentre, la favorita della vigilia, la sua connazionale Manon Bakker, è stata prima autrice di un brutto inizio e, successivamente, è caduta appena è cominciato il primo segmento ...

Fredcasadeionb1 : #Ostende2021 per chi fate il tifo voi? Io, a parte i nostri ragazzi, mi piacerebbe vedere bene @Tompid #uci… - Fanta_Cycling : Mondiali di ciclocross, chi vincerà? - Ste_Chiarucci : Che dire, complimenti a @RaiSport per aver dirottato 3 gare su 4 dei mondiali di #ciclocross su Rai sport web, é sp… - infoitsport : Mondiali Ciclocross 2021, Mathieu van der Poel: 'Potrei guadagnare nella sezione dell'ippodromo, mentre Van Aert su… - infoitsport : Ciclocross, Van der Poel: “Ai Mondiali il tratto in spiaggia farà la differenza” -