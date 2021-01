Ciclocross | Mathieu Van Der Poel | “Anche senza la foratura sarei rientrato Non mi sono mai fatto prendere dal panico”

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Per la quarta volta in carrieraVan Dersi è laureato campione del mondo di ciclocorss: il neerlandese ha vinto in maniera netta,se a condizionare la prova è stata laoccorsa a Wout van Aert quando quest’ultimo era in testa. Van Der, nelle dichiarazioni post gara, riportate da SpazioCiclismo, ha però detto che l’epilogo sarebbe stato identicol’episodio citato. Così Van Der: “stato sicuramente fortunato di poter rientrare quando Wout ha forato, non so se altrimentistato in grado di rientrare, è difficile da dire. In quel momento la corsa non era ancora persa e avevo la sensazione di stare sempre meglio, giro dopo giro. Durante la corsa andavo migliorando e ...