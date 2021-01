Chindia Targoviste-CFR Cluj lunedì | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilnon perde da otto partite, in pratica da dicembre, dopo un mese di novembre molto negativo. La classifica dice che il club ha speranze, forse impreviste, di piazzarsi tra le prime sei ma questo sarà un esame decisamente impegnativo. La squadra ospite, che ha vinto il campionato 2019-20, non perde una partita in InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'Hermannstadt, per uscire dal periodo buio (6 partite senza vittorie), tenterà lo sgambetto alla sorpresa del torneo. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il ...Mioveni arriva secondo a pari punti con l'Arges Pitesti , ma fallisce la promozione diretta per la differenza reti; e perde lo spareggio con il. Massaro non riesce più a trovare ...CLUJ PIEGA L'HERMANNSTADT - Il CFR Cluj vince con merito 3-1 a Medias con l'Hermannstadt e resta in scia della capolista FCSB; staccando di 5 lunghezze ...