Chiariello, ancora contro Gattuso: “Si dimetta! Il Napoli richiami anche De Nicola” (Di domenica 31 gennaio 2021) Chiariello, nuovo attacco a Gattuso Umberto Chiariello, giornalista, attraverso i suoi canali social si è lasciato andare ad un lungo sfogo dove ha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 31 gennaio 2021), nuovo attacco aUmberto, giornalista, attraverso i suoi canali social si è lasciato andare ad un lungo sfogo dove ha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO ATTACCO IL GIORNALISTA INSISTE, DICHIARAZIONI SHOCK SU GATTUSO. ORMAI E' UNA GUERRA PERSONALE, I… - Enzo62340381 : @Chiariello_CS E comunque sia ben chiaro per evitare di essere frainteso...non sto difendendo il mister anzi...dopo… - EnzoGiocondo : @Chiariello_CS Io ancora non ho capito, può scrivere un articolo per spiegarlo meglio? - infoitsport : Chiariello attacca ancora Gattuso: 'Non ha voluto Ibra! Impari da Fonseca che ha gli attributi' - enzogoku69 : @17_Peppe @Chiariello_CS Questo a dire che GATTUSO non è il migliore allenatore del mondo ma non il coglione inetto… -